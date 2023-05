Les habitants de Thizy-les-Bourgs appelés aux urnes le 10 septembre

Le scrutin municipal partiel, convoqué alors que les conseillers municipaux de Thizy-les-Bourgs ont démissionné après la condamnation du maire, se tiendra le 10 septembre.

Martin Sotton, maire de Thizy-les-Bourgs, avait annoncé convoquer une élection municipale anticipée, en même temps qu'il faisait appel de sa condamnation pour avoir incité trois adolescents à consommer de l'alcool à son domicile le soir de Noël.

Condamné le 24 avril, les conseillers municipaux d'opposition avaient démissionné dès le lendemain, le maire remettant ainsi son poste en jeu à la tête d'une liste de 20 membres de la majorité actuelle, et alors que l'inéligibilité à laquelle il a été condamnée est suspendue par son appel.

L'élection se tiendra donc le dimanche 10 septembre de 8 h à 18 h, et en cas de second tour, le dimanche 17 septembre. Les Thizerots et les Thizerotes sont appelés à élire 29 conseillers municipaux et 7 conseillers communautaires.