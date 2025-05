A l'occasion de mai en gris, le centre lyonnais de lutte contre le cancer Léon Bérard se mobilise face aux tumeurs cérébrales.

Pendant tout le mois de mai, le centre lyonnais de lutte contre le cancer Léon Bérard se mobilise face aux tumeurs cérébrales. Dans le cadre de mai en gris, un mouvement né au Canada, les équipes du centre organisent un mois de sensibilisation aux tumeurs touchant le cerveau.

A cette occasion, le centre organise deux journées d'information et de conférences. L'une le 15 mai à destination des patients adultes, de leurs proches et du grand public. L'autre le 20 mai, à destination des patients adolescents, jeunes adultes, de leurs proches et du grand public. Au programme, divers ateliers et animations, des prises de parole de soignants et deux grandes conférences. Le centre rappelle que les événements sont gratuits et ouverts à tous, patients du centre, ou non.

