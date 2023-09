Le Kitchen, l'hôtel Pilo et le musée Gadagne : le journal Le Monde révèle ses 20 adresses lyonnaises favorites

Le journal Le Monde a dévoilé ce matin ses vingt adresses lyonnaises favorites "pour éviter les pièges à touristes".

Le Monde, fan de Lyon ! Le quotidien national a publié ce dimanche matin sur son site une sélection de ses adresses lyonnaises favorites. Au menu, entre autres, le Kitchen (Lyon 7e), célèbre petit café restaurant à l'ambiance art déco et MOYO (Lyon 3e), nouveau lieu des anciens propriétaires de L'Ourson qui boit, qui régala les clients de la rue Royale.

Côté classiques, Pierre Sorgue, auteur de l'article, n'a pas manqué de sélectionner la célèbre auberge Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or. "Dès l’arrivée, les murs peints en rouge et vert, le trompe-l’œil sur lequel « Monsieur Paul » attend à la fenêtre, les fresques hommages aux chefs historiques sont un monde en soi", écrit-il. L'auberge de jeunesse Pilo, située dans la montée des Carmélites, a également ravi le journaliste.

Cybèle et le musée gallo-romain

Pour mieux connaître la capitale des Gaules, Le Monde est tombé sous le charme du musée Gadagne et de son jardin suspendu. Le musée gallo-romain, "l'un des plus beaux de la ville" et les visites insolites de Cybèle font également partie de la sélection.