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Panayotis Pascot. Crédit JMD Production

Panayotis Pascot de retour à Lyon pour deux dates en octobre

  • par Clémence Margall

    • L’humoriste, acteur et écrivain Panayotis Pascot se produira sur la scène de la Bourse du Travail (3e arr.) de Lyon les 16 et 17 octobre prochains pour son spectacle "Entre les Deux".

    Panayotis Pascot est de retour à Lyon. Après être passé par Le Radiant de Caluire-et-Cuire en avril 2025, l’humoriste, écrivain et acteur sera de passage à la Bourse du Travail (3e arr.) le vendredi 16 et samedi 17 octobre pour jouer une dernière fois son spectacle "Entre les Deux".

    "Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu... L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux... je suis pas sûr de capter le concept", s’amuse le jeune homme pour décrire son spectacle.

    La représentation est programmée à 20 heures le vendredi, puis à 18 heures et 21 heures le samedi. Les billets sont en vente à partir de 40 euros.

    Plus d'informations sur le site de la Bourse du Travail.

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