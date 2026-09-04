MMA : le Lyonnais Farès Ziam à l’assaut de l’UFC Paris ce samedi

Après une défaite en juin qui a stoppé sa dynamique, le Vénissian Farès Ziam retrouve l’Accor Arena ce samedi 5 septembre pour l’UFC Paris, le plus grand évènement MMA de l’année en France.

Ce samedi 5 septembre, le Lyonnais Farès Ziam remonte dans l’octogone à l’occasion de la cinquième édition de l’UFC Paris, organisée à l’Accor Arena de Bercy. Le 6 juin dernier, le combattant de MMA de 29 ans s’inclinait face à Tom Nolan, brisant sa série de six victoires consécutives. "Mentalement, ma dernière défaite m’a apporté beaucoup de bienfaits. Maintenant, je vais me donner à fond pour ne pas avoir de regrets", a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse.

En face, Axel Sola, 28 ans, présente un bilan de deux victoires pour une défaite en poids léger à l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation de MMA de la planète. Le Français sort d’ailleurs d’une victoire expéditive, obtenue par soumission au premier round contre le Brésilien Ismael Bonfim. Les deux combattants ont par ailleurs validé leur pesée ce vendredi. Le combat est donc officiellement confirmé.

"L’apiculteur le plus dangereux de France" veut faire bourdonner Bercy

Farès Ziam connaît bien l’UFC Paris. Il avait participé au tout premier événement organisé par l’organisation américaine dans la capitale, en 2022, avec une victoire à la décision contre Michal Figlak. Deux ans plus tard, en 2024, il avait de nouveau levé les bras à l’Accor Arena, cette fois après un K.O. contre Matt Frevola. L’an dernier, une blessure l’avait en revanche contraint à déclarer forfait. Cette fois, il revient avec un statut différent. En quatre ans, il est passé de la carte préliminaire à l’une des affiches majeures de la soirée.

Né à Vénissieux, Farès Ziam est devenu le premier combattant lyonnais à atteindre la plus prestigieuse organisation mondiale de MMA. Il a été formé au Team Ezbiri à Villeurbanne et à la Climax Fight Academy, dans le 7e arrondissement de Lyon. Mais lorsqu’il n’enfile pas ses gants, le combattant troque la cage pour ses ruches. Passionné d’apiculture depuis plusieurs années, il récolte notamment son propre miel à Givors, ce qui lui vaut le surnom d’"apiculteur le plus dangereux de France".

La carte principale débutera donc à 21h. Le combat du Lyonnais est attendu peu après 22h30, juste avant le combat principal entre le Français Salahdine Parnasse et l’Australien Dan Hooker, à suivre sur RMC Sport 1 et RMC Découverte.

One step closer to #UFCParis!@ZiamFares makes weight at 155 lbs



[ SEP 5 | 3pmET LIVE on @paramountplus ] pic.twitter.com/iFqrhc8EJC — UFC (@ufc) September 4, 2026

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