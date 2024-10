Le funiculaire F1 fermé à Lyon pendant deux semaines

Le funiculaire qui relie Saint Just au vieux Lyon sera fermé du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre pour des travaux d'entretien.

Pendant deux semaines, le funiculaire F1 reliant Saint Juste aux vieux Lyon ne circulera pas. Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus, la ligne sera coupée à la circulation pour permettre des travaux d'entretien.

Des travaux qui doivent permettre de "garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire" selon le Sytral, société organisatrice des transports en commun lyonnais. Les travaux concerneront les voies, le tunnel et les systèmes de freinage.

Pour assurer la continuité du service, des bus relais seront mis en place pour permettre l'accès à Fourvière avec une fréquence comprise entre 7 et 15 minutes. "En complément, la fréquence et l’amplitude horaire du funiculaire F2 (Fourvière > Vieux Lyon) sont renforcées ; il circulera exceptionnellement de 5h20 à minuit et jusqu’à 1h50 les vendredis et samedis" conclut le Sytral dans un communiqué.