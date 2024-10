Suppression des aides régionales pour les jeunes "inciviques" : un député LFI dénonce un texte "arbitraire"

Le député LFI de Villeurbanne, Gabriel Amard dénonce la décision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de supprimer les aides régionales aux jeunes ayant commis des "incivilités".

Jeudi 10 octobre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, désormais présidée par l'élu LR Fabrice Pannekoucke, a adopté une délibération visant à renforcer la conditionnalité des aides régionales envers les jeunes du territoire. Une mesure qui fait suite aux incidents survenus au lycée Sembat-Seguin à Vénissieux, où plusieurs dizaines de jeunes ont visé l'établissement avec des feux d'artifice.

Lire aussi : Suppression des aides régionales pour les délinquants : des sanctions et toujours beaucoup de questions

Un "comportement incivique" : des tirs de mortier à des retards en cours ?

Dans un communiqué diffusé lundi 14 octobre, le député LFI de Villeurbanne, Gabriel Amard et la co-présidente du réseau des élus insoumis et citoyens du Rhône, Monia Benaissa déplorent "un texte inique qui a pour but de supprimer les aides sociales aux jeunes lycéens suspectés d'avoir commis une incivilité".

L'élu alerte particulièrement sur "le caractères arbitraire" du texte "qui ne précise en rien le terme incivilité". Le réseau des élus insoumis du Rhône déplore une "dérive sécuritaire applaudie d'ailleurs par le Rassemblement national".

"Vous nous engagez collectivement sur une pente extrêmement glissante"

Pour rappel, Les syndicats des deux lycées Marcel Sembat et Marc Seguin avaient dénoncé une menace de "punition collective" de la part du président de Région "alors que le financement régional est insuffisant pour assurer le fonctionnement ordinaire de nos établissements". "Notre but, avec cette nouvelle délibération, est de cibler précisément les fauteurs de troubles et de les sanctionner individuellement", avait assuré Fabrice Pannekoucke.

Lors du conseil régional, l'opposition avait dénoncé, comme Gabriel Amard, le caractère particulièrement flou et arbitraire d'un "comportement incivique". "Dans cette nouvelle délibération, pas plus qu'en 2022, vous faites l'effort de détailler ce que vous entendez par comportements inciviques ni pas plus avec quelle aide la mesure devrait s'appliquer" s'est exprimée Najat Vallaud-Belkacem présidente du groupe socialiste, écologiste et démocrate. Avant de poursuivre : "Vous nous engagez collectivement sur une pente extrêmement glissante. Votre délibération n'est ni plus ni moins qu'une déclaration d'intention, sans conséquence politique directe".