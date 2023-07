Le don de plasma, un enjeu grandissant de santé publique

L’Etablissement français du Sang alerte sur le manque de don de plasma en France. Il sensibilise à sa nécessité en médecine.

Le don de plasma est relativement peu connu du grand public, alors qu'il s'agit d'un élément de santé publique majeur. En plus d'appeler à une recrudescence des dons, l'Etablissement français du sang (EFS) explique ce qu'est le plasma, et à quoi il est utile.

Le plasma est "la partie liquide du sang dans laquelle les cellules sanguines (globules rouges, globules blanc et plaquette) sont en suspension dans nos vaisseaux sanguins", explique l'EFS. Il a un intérêt médical majeur puisqu'il contient des protéines, des anticorps, (immunoglobines) ou des facteurs de coagulation.

@Etablissement Français du Sang (EFS)

"La collecte de plasma est un enjeu de souveraineté nationale"

Etablissement Français du Sang

Les traitement utilisant le plasma se multiplient et se diversifient. Son utilisation s'applique soit sous forme de transfusions, soit en étant transformé en médicament. Il peut ainsi aider les personnes en réanimation, les personnes atteintes de déficits immunitaires et certaines maladies auto-immunes.

Le vieillissement de la population ou l'augmentation de maladies chroniques ont par ailleurs amplifié la nécessité du recours au plasma en médecine. Or, pour couvrir les besoins des patients en France, les médicaments basés sur le plasma sont en majorité importés, à 65%.

Pour l'EFS, "accroître les capacités nationales de collecte de plasma et augmenter le nombre de médicaments produits à partir de plasma fabriqués en France est donc aujourd’hui un enjeu de souveraineté nationale". Ainsi, l'établissement prévoit d'en prélever 1,4 millions de litres d'ici 5 ans, soit 700 000 prélèvements supplémentaires par an.

Infos pratiques

Où donner ?

3 cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon

Quand ?

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 13h

Qui ?

Toute personne âgée de 18 à 65, pesant au moins 55kg et ayant rempli les conditions de l'entretien préalable au don. Tous les groupes sanguins sont nécessaires. A noter : les groupes AB sont donneurs universels.

Comment ?

Prendre rendez-vous dans une des Maisons du Don de l'EFS. Le rendez-vous peut se prendre en ligne ou sur l'application "Don du sang". Pour le site lyonnais, prendre le rendez-vous ici.

Il est possible de donner son plasma tous les 15 jours. Le parcours du don dure environ 1h30 et n'est pas rémunéré.