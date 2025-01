Réalisé par le villeurbannais Loïc Espuche, le court-métrage d'animation "Beurk" fait parti de la shortlist des Oscars et Césars 2025.

Sorti il y a un an, le court-métrage d'animation villeurbannais "Beurk" semble faire l'unanimité. Après avoir reçu une quarantaine de prix, et participé à 140 festivals, la réalisation de Loïc Espuche fait parti de la shortlist des Oscars et des Césars. Pour rappel, les nominations seront dévoilées le 23 et 29 janvier prochain, la date des Oscars ayant été reportée suite aux incendies de Los Angeles.

Le court-métrage, retraçant les découvertes de l'amour par un groupe d'enfants, est également nominé aux Oscars de l'animation ainsi qu'aux Annie Awards. Un beau résultat pour ce travail long de cinq ans et demi, entrepris par le Villeurbannais de 35 ans.

