Lundi 20 janvier, un commerce du quartier de la Guillotière a été cambriolé. Un suspect a été arrêté et présenté au parquet de Lyon.

Un homme de 60 ans a cambriolé un commerce du quartier de la Guillotière (7e arr) le 20 janvier dernier. Selon le Progrès, les faits se seraient déroulés aux alentours de 4h du matin. Une équipe de police est intervenue sur place et a repéré le suspect à quelques rues de la boutique. L'homme arrêté et fouillé, était en possession de plusieurs pièces et billets.

Suspecté, l'individu a alors été placé en garde à vue. L'algérien de 60 ans, déjà connu des services de police, a alors refusé de parler. Mardi 21 janvier, il a été présenté au parquet pour une comparution immédiate.

A lire aussi : Prise d'otages à Meyzieu : trois suspects écroués, les deux autres placés sous contrôle judiciaire