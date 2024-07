Le collectif des Défenseurs de Lyon adresse une lettre ouverte à la Ville

Depuis plusieurs semaines, le collectif "Les Défenseurs de Lyon" proteste contre la fermeture de rues à Lyon, il adresse ce 5 juillet une lettre ouverte au maire de Lyon et au président de la Métropole.

"Resterez-vous sourds au cri d’alarme des Défenseurs de Lyon contre le projet actuel qui coupe progressivement Lyon de tous ses accès ?" : Les Défenseurs de Lyon adressent ce vendredi 5 juillet une lettre ouverte au maire de Lyon, Grégory Doucet, ainsi qu'au président de la Métropole, Bruno Bernard. Depuis plusieurs semaines, le collectif, constitué de commerçants, de riverains, d'associations, proteste contre la fermeture de rues à Lyon. Après plusieurs mobilisations et rassemblements, comme celui rue Grenette le 13 juin dernier, le mâchon de la résistance le 21 juin ou encore devant l'Hôtel de Ville la semaine dernière, le collectif estime n'être toujours pas entendu par les élus.

"Des décisions autoritaires et dogmatiques"

Dans cette lettre ouverte, le collectif dénonce "un chaos gigantesque" suscité par les mesures de la Ville de Lyon, "le mépris" qui leur est réservé ainsi que "l'impossibilité de dialoguer" avec les élus. Le collectif déplore cette transformation de Lyon, assurant "en avoir assez de vous entendre sans arrêt nous expliquer que VOUS savez tout mieux que les autres, que vous agissez pour notre bien et que nous ne comprenons RIEN". Il dénonce également "des décisions autoritaires et dogmatiques", ainsi qu'un manque de préparation et d'écoute.

"Une rencontre avec le maire et le président"

Le collectif des Défenseurs de Lyon réitère sa demande "d'organisation d’une rencontre avec le Maire de Lyon, le Président de la Métropole et les représentants de notre collectif pour entendre les demandes exprimées

collectivement", à savoir la suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon, et une prise en compte des messages et des attentes.

Le collectif annonce "qu'en l’absence d’un véritable dialogue qui s’engagerait avec les habitants, commerçants, professionnels et associations, d’autres actions seront programmées cet été et à la rentrée", ajoutant : "Nous n’abandonnerons pas Lyon. Nous sommes Lyon".

