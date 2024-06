Le Collectif des Défenseurs de Lyon a organisé ce matin un rassemblement devant l'Hôtel de Ville de Lyon lors du dernier conseil municipal avant l'été et promet une nouvelle mobilisation "surprise".

Ce jeudi matin, à 9h30, près de 200 personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel de Ville à Lyon, à l'occasion du dernier conseil municipal avant l'été. Riverains, commerçants, associations, tous réunis sous une bannière commune, le "Collectif des Défenseurs de Lyon". Ils continuent de clamer leurs revendications, "mais les élus ne tiennent pas compte de ces manifestations", déplore Christophe Cédat, patron du café 203 et représentant des indépendants et des citoyens engagés pour La Défense de leur ville et de leurs droits.

Une fermeture "symbolique" de Lyon

Depuis plusieurs semaines, ce collectif organise des mobilisations, comme au début du mois de juin sur la rue Grenette, ou encore le mâchon de la résistance la semaine dernière, pour protester contre la fermeture de rues à Lyon. Aujourd'hui, c'est devant l'Hôtel de Ville que pendant une trentaine de minutes, le collectif s'est rassemblé, alors que se tenait le dernier conseil municipal avant l'été. Mathieu Bruel, représentant des commerçants de la rue Émile Zola, confie que ce lieu est "symbolique" et représente aussi le "désespoir du collectif" face à l'absence de réponse de la part des élus.

Une situation inédite et des revendications concrètes

Munis de banderoles et de cordes, le collectif a encerclé de manière inédite l'Hôtel de Ville pour dénoncer le projet actuel de fermetures de rues par la Métropole de Lyon. Les manifestants ont réitéré leurs demandes, à savoir "la suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon" et "une rencontre entre les élus de la Mairie et la Métropole de Lyon et les représentants de ce grand collectif pour entendre les demandes exprimées à l'appel commun".

Une nouvelle mobilisation "surprise"

Face au silence de la Ville et à l'accumulation des fermetures de rues, le collectif annonce déjà une nouvelle mobilisation, "surprise", assure Christophe Cédat. Lancée au début de leur mobilisation, la pétition du collectif rassemble déjà près de 5.500 signataires. D'autres actions seront également programmées cet été et à la rentrée.

