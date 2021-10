Le chômage baisse fortement dans la Métropole de Lyon, moins de 80 000 personnes sans activité 

La Métropole de Lyon compte désormais 79 320 demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A). C’est 4 700 personnes de moins qu’au second trimestre, soit une baisse de 5,6 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (Catégorie A) continue de baisser dans la Métropole de Lyon. Après avoir enregistré un premier recul de 2,3 % au deuxième trimestre, il recul cette fois de 5,6 % au troisième trimestre de l’année, selon les données publiées, mercredi 27 octobre, par la Dares, la Direction des statistiques. C’est très légèrement mieux que la baisse nationale (5,5 %) sur la même période, mais c’est inférieur à la moyenne enregistrée en Auvergne-Rhône-Alpes, - 6,3 %.

Concrètement, cela veut dire que sur le territoire de la Métropole de Lyon il y a désormais 79 320 personnes sans activité inscrites auprès des services de Pôle emploi, soit 4 700. Sur un an, leur nombre a baissé de 9,3 %.

Les effets de la crise sanitaire se font moins sentir

En incluant les Grands Lyonnais exerçant une activité réduite (soit en catégories B et C), le nombre de travailleurs inscrits à Pôle emploi se porte à 130 010 au troisième trimestre 2021, soit une baisse de 1,9 % sur un trimestre et de 3,5 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre chute quant à lui de 2,2 % sur un trimestre et de 3,6 % sur un an.

Cette baisse importante permet à la Métropole de Lyon de repasser juste en dessous des chiffres du chômage enregistrés avant la crise sanitaire, sur les trois derniers mois de l’année 2019, en ce qui concerne les demandeurs d’emploi de catégorie A. Toutefois, ce n’est pas encore le cas lorsque l’on rassemble toutes les catégories (A, B, C) mais la baisse de poursuit.