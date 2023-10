Le campus de Lyon 2 évacué, les "sans-facs" délogés des locaux

Le campus de l'université Lyon 2, situé sur les berges du Rhône, a été évacué à 15 heures, quelques minutes après l'intervention des CRS pour déloger les "sans-facs" qui occupaient un bâtiment.

En l'espace de seulement 5 heures, l'occupation du bâtiment de direction de l'université Lyon 2 a pris fin. La direction de la faculté a décidé, peu après 15 heures, de faire intervenir les forces de l'ordre pour déloger les étudiants présents. Le collectif des "sans-facs", soutenu par le syndicat étudiant de l'UNEF, occupait depuis ce mardi matin le bâtiment de la présidence de l'université.

Les quelque 30 étudiants mobilisés réclamaient "l’inscription immédiate de l’ensemble des sans-facs dans la formation de leur choix à l'université Lyon 2".

Une cinquantaine de CRS est intervenue à la demande de la faculté pour évacuer, dans le calme, le collectif d'étudiant, qui n'a, pour l'heure obtenu aucune avancée sur les dossiers concernant la trentaine d'étudiants toujours sans fac plus d'un mois après le début de l'année universitaire.

Une évacuation qui pose question

"La direction nous a proposé un rendez-vous au rectorat dans la journée, mais à condition qu'on quitte l'occupation" explique Manon Moret, présidente de l'UNEF Lyon. "La faculté a ensuite communiqué sur le fait qu'on avait refusé cette réunion, mais c'est faux. On était d'accord, mais on voulait attendre de voir si des solutions concrètes allaient être trouvées avant d'arrêter notre occupation" poursuit-elle.

📣 Ce matin a débuté l'occupation de la présidence de l'@univ_lyon2 pour réclamer l'inscription des sans-facs, victimes de la sélection à l'université.



N. Dompnier choisit une nouvelle fois la brutalité en bafouant notre droit inaliénable à un enseignant supérieur pour tou·tes. pic.twitter.com/S1hXjwDAoq — Jeunes insoumis•es Lyon (@JeuneInsoumis69) October 17, 2023

Quelques minutes après l'intervention des forces de l'ordre, c'est l'ensemble du campus des berges du Rhône qui a été évacué, sans que l'on sache si l'évacuation a un lien direct avec les évènements de la journée. Dans un mail envoyé aux étudiants que Lyon Capitale a pu consulter, la direction évoque des "raisons de sécurité" et indique que le campus ne "pourra rouvrir ses portes ce jour".

"On espère que cette évacuation n'est pas une stratégie de la direction pour faire porter le chapeau aux étudiants mobilisés" conclut Manon Moret. Pour l'heure, l'université Lyon 2 n'a pas donné plus d'explication concernant les raisons de cette évacuation.