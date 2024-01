Laurent Wauquiez met 20 millions d'euros pour "sauver le Lyon-Turin"

Alors que 40 millions d'euros sont encore manquants pour financer les études du Lyon-Turin, Laurent Wauquiez propose de porter le financement de la Région à 33 millions d'euros.

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut "sauver le Lyon-Turin" dans l'impasse à quelques heures de la clôture de dépôt des dossiers à Bruxelles. Dans un entretien accordé à l'AFP, l'énarque propose de "porter à 33 millions d’euros le financement de la Région c'est-à-dire de rajouter 20 millions d’euros", ce qui devrait permettre de boucler le dossier si l'Etat accepte ses conditions.

Lire aussi : Le plan train en demi-teinte de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

40 millions d'euros manquants

La semaine dernière, il manquait encore 40 millions d’euros pour boucler le budget de 220 millions d'euros pour les études du tracé français de la ligne ferroviaire transalpine et du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (le "CFAL-Nord"), selon les chiffres fournis par le ministre de la Transition écologique et des Transports, Christophe Bechu, devant le Sénat.

Pour que l'Union européenne apporte 90 millions, il faut que la France présente le 30 janvier un projet de financement de 130 millions. A l'heure actuelle, l'Etat a promis 65 millions mais le tour de table des collectivités locales n'a permis de récolter que 25 millions d'euros. Une "hypocrisie" qu'a dénoncé le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, vendredi lors de ses vœux à la presse, estimant que "des collectivités disent soutenir le projet mais ne participent pas au financement".

Lire aussi : A45, CFAL, accès du Lyon-Turin... la carte des grands projets avortés

Le contournement de l'agglomération lyonnaise, priorité de Bruno Bernard

En contrepartie de ces 20 millions d'euros supplémentaires, Laurent Wauquiez veut "que l’Etat investisse sur les mobilités du quotidien" dans le cadre du contrat plan Etat Région: "Je mets 100 millions de plus sur la table, et je demande à l’Etat de faire pareil". Une demande qu'il avait déjà adressée à l'ancien ministre des Transports et pour laquelle il n'a toujours pas obtenu de réponse.

L'Etat doit répondre dans la journée pour prétendre obtenir un financement européen. Lancé il y a trente ans, ce chantier de ligne à grande vitesse vise à réduire le transport de marchandises en camion à travers les Alpes au profit du rail, avec 150 km de voies en France, 60 km en Italie et un tunnel de 57,5 km. Son cout a été évalué à plus de 26 milliards d'euros.

Ses opposants dénoncent un projet pharaonique et trop couteux. Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon a quant à lui dénoncer "le choix de la Région de financer la route", entraînant une "insuffisance des budgets sur le train". Le président estime que la CFAL pour lequel 3 milliards d'euros sont déjà nécessaires, est une priorité, avant le Lyon-Turin. "On ne peut pas expliquer qu'on va faire les lignes de nuit, le contournement de l'agglomération lyonnaise, des TGV et le Lyon-Turin, le rôle du politique est de faire des choix".