La compagnie aérienne SAS Scandinavian Airlines lancera dès le 4 avril 2025 trois vols directs en direction de Copenhague, au Danemark, depuis Lyon Saint-Exupéry.

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et la compagnie aérienne SAS Scandinavian Airlines lanceront dès le 4 avril 2025 trois vols directs par semaine en direction de Copenhague, au Danemark. Les vols, proposés les lundis, vendredis et dimanches, seront disponibles dès 103 euros par personne.

"Découvrez le Danemark, un pays où histoire et modernité s'entrelacent harmonieusement. De Copenhague, la capitale vibrante et éclectique, aux charmantsvillages de pêcheurs de la côte nord, laissez-vous séduire par l'authenticité danoise. Flânez le long des canaux de Nyhavn, explorez les châteaux royaux qui jalonnent le pays et imprégnez-vous de l’esprit hygge, cet art de vivre unique qui invite à la convivialité et à la simplicité", s’enthousiasme la compagnie aérienne.