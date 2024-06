La Ville de Lyon signe un contrat "de réciprocité" avec la commune de Thurins

Un contrat de réciprocité a été signé aujourd'hui entre la Ville de Lyon et la commune de Thurins, avec pour objectif de renforcer les liens et les dynamiques entre la ruralité et la ville.

Ce jeudi 27 juin, le maire de Lyon Grégory Doucet et le maire de Thurins, Claude Claron, ont signé un contrat de réciprocité, "Ville-Campagne", autour d’axes forts tels que l’alimentation et l’agriculture, les jeunesses et l’éducation. L'objectif de ces actions menées est de "renforcer les liens et les dynamiques entre la ruralité et la ville".

"Une complémentarité des territoires"

Dans un communiqué, la Ville de Lyon indique que "ce modèle de contrat "Ville-Campagne" vise à redynamiser le lien entre les grandes villes et les communes rurales en se basant sur la complémentarité des territoires". La Ville explique que "plusieurs opportunités de coopération ont été identifiées autour d’intérêts convergents, structurées autour de 3 axes d’actions concrètes : l’enfance et les jeunesses, l’alimentation et l’agriculture ainsi que le partage de bonnes pratiques".

Les interdépendances entre les deux territoires sont nombreuses, avec plus de 60 agriculteurs sur son territoire, la commune de Thurins représente "la plus forte concentration de producteurs dans le Rhône". Une vingtaine d’entre eux sont aujourd’hui présents sur les marchés lyonnais et "contribuent au quotidien à la résilience alimentaire des habitants et habitantes de la ville".

Les différents objectifs et intentions

Les deux territoires ont chacun des intentions et des objectifs clairs : pour la Ville de Lyon, les trois grands points sont de "témoigner des interdépendances qui existent entre la Ville de Lyon et les communes alentours, partager les préoccupations et trouver des solutions ensemble, et proposer des actions concrètes utiles aux deux collectivités, et à leurs concitoyens sur la base des complémentarités entre les territoires".

De son côté, la commune de Thurins a également des axes phares, à savoir "lancer un processus de collaboration entre ville et ruralité, formalisé et reconductible, participer à l’équilibrage dans le dialogue territorial entre espace urbain et espace rural, et le traduire en actions concrètes, et enfin nouer des relations respectueuses, réciproques et bénéfiques aux deux territoires".

Un lien "nécessaire"

Grégory Doucet, maire de Lyon, affirme que "il est de notre responsabilité d’élus de chercher des solutions partagées pour améliorer la vie de nos concitoyens", il ajoute que "ce contrat propose des premières actions concrètes, utiles aux deux collectivités et à leurs concitoyens sur la base des complémentarités entre nos deux communes". Claude Claron, maire de Thurins, estime lui que "la signature de ce contrat permet de recréer un lien nécessaire entre l’urbain et le rural, qui s’est étiolé avec le temps", il conclut : "Ce contrat est une première brique pour recréer ce lien distendu, et reconstruire des relations mutuellement bénéfiques".

Le contrat de réciprocité entre la Ville de Lyon et la commune de Thurins a été signé pour une période de 2 ans, de juin 2024 à juin 2026. Sur cette période, les deux municipalités s’engagent à faire vivre et développer ce partenariat. Ce contrat continuera d’évoluer au fur et à mesure de la collaboration afin de répondre au mieux aux attentes et aux enjeux actuels.

