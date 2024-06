Chanson française et vibes latines à Saint-Priest

Les 28 et 29 juin prochains, le festival gratuit et en plein air Music en Ciel fait son grand retour, avec le thème de la chanson française et de l’Amérique latine au parc Mandela à Saint-Priest.

Le festival Music en ciel est devenu un incontournable des étés lyonnais depuis neuf ans. Et la période estivale à venir n’y échappera pas, car les 28 et 29 juin prochains, le festival fait son retour pour un voyage musical. Ce sera du côté du parc Mandela que l’évènement 100 % gratuit et en plein air aura lieu. Soyez prêts à danser et à chanter sur les airs de la chanson française et au rythme de la musique latine.

Le vendredi, dès 19 h, Chien Noir, nommé aux Victoires de la musique 2022 dans la catégorie Révélation masculine, performera pour une soirée ambiancée. Ce sera sur une composition à mi-chemin entre pop française, électro et folk que le jeune talent proposera une promenade mélodieuse.

Mais ne croyez pas que vous allez uniquement regarder et écouter. Il sera aussi possible de battre le rythme de la musique, grâce à des cours d’initiation à la danse cubaine, proposés pour la première fois par l’école de danse de Saint-Priest en association avec le festival.

Enfin, pour les nostalgiques du soleil et de la chaleur après cette pluie des derniers mois, Eliades Ochoa (du Buenavista Social Club) se produira le temps d'une soirée. Étant l’un des musiciens cubains les plus reconnus mondialement, il reprendra ses célèbres compositions, sur lesquelles les amateurs de salsa (cette traditionnelle danse cubaine) ne pourront que danser et les nouveaux initiés s’expérimenter.

Un festival à l’ambiance conviviale et immersive à ne pas louper cette année !

