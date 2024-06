La DNCG ne sanctionne pas l'Olympique lyonnais

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL n'a pas été sanctionné par le gendarme financier du football a annoncé la LFP.

La DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion des clubs), le gendarme financier du football français, n'a pris aucune mesure à l'encontre de l'Olympique lyonnais, a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

Au cours de son examen, le club rhodanien était représenté par son propriétaire et président, l'Américain John Textor, et son directeur général, Laurent Prud'homme.

Des ventes restent à réaliser

Au cours de ce mois de juin, avant son passage devant l'instance de contrôle, l'OL a validé les ventes de la LDLC Arena, la salle multifonctions dont Eagle Football Group (ex OL Groupe) était propriétaire après avoir été à l'initiative de sa construction, pour 160 millions d'euros environ, et la cession de son club américain de football féminin, Seattle Reign FC pour 53 M euros.

Pour autant, l'Olympique lyonnais devra encore céder plusieurs joueurs cet été. Les départs de Rayan Cherki et Maxence Caqueret voire du défenseur irlandais, Jake O'Brien sont envisagés.

Il y a un an, le 4 juillet 2023, la DNCG avait pris des mesures d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, des décisions confirmées en appel le 18 juillet. Cette situation avait contraint le club rhodanien à un recrutement estival, mené au rabais et, au final, raté ou en contournant les règles avec le prêt d'Ernest Nuamah acquis par Molenbeek, autre club de la galaxie Textor, avant de le prêter à Lyon.