La Ville de Lyon se dote d'un service pour les personnes sourdes et malentendantes

Les personnes sourdes ou malentendantes auront un accès facilité aux services de la ville de Lyon.

Laurent Bosetti, adjoint de Lyon (Rhône) chargé de la promotion des services publics, a annoncé aujourd'hui que la ville "adapte son accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes avec son partenaire ACCEO" . Il explique via son compte Tweeter : "Lyon en direct propose désormais un service de traduction simultanée écrite et visuelle (langue des signes) pour répondre aux usagers". Le service sera proposé aussi pour appeler les mairies d'arrondissement et la police. Trois modes de communications sont ainsi proposés.

En premier, la transcription instantanée de la parole : "Parlez directement à votre interlocuteur (et non par tchat), ses propos sont écrits instantanément sur votre écran par un opérateur Acceo".

Ensuite, la visio-interprétation langue des signes française : "L'opérateur, en temps réel, traduit oralement ce que vous signez et vous signe, en retour, les propos de votre interlocuteur".

Enfin, le visio-codage Langue française Parlée Complétée (LPC) : "Parlez directement à votre interlocuteur (et non par tchat). En retour, les propos de celui-ci sont codés instantanément sur votre écran par un opérateur Acceo".

L’application Acceo est totalement gratuite, disponible à la fois sur smartphone, tablette ou ordinateur.