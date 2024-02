La Ville de Lyon vient d’obtenir la certification ISO 20121 par l’Association française de normalisation (Afnor) qui atteste de la bonne gestion durable de ses grands évènements.

Le projet a été lancé en 2021 avec la Direction des Évènements de l’Animation (DEA) de la Ville de Lyon. Ce vendredi, la collectivité a annoncé avoir reçu la norme ISO 20121 qui atteste de sa bonne gestion durable de ses grands évènements. L’audit permettant d'obtenir la certification avait été réalisé à l’occasion de la Fête des lumières 2023. Celui-ci a finalement attesté de la maitrise des "conséquences sociales, économiques et écologiques des activités événementielles" de la Ville de Lyon.

Un "processus d'amélioration continue"

Avec les nombreux évènements qu’organise la Ville de Lyon chaque année, la collectivité "s’est engagée dans un processus d’amélioration continue." Ainsi, cette certification ISO 20121 "valide la stratégie Responsabilité Sociale des Organisations mise en place et garantit désormais un management éco-responsable des évènements organisés par la municipalité", se félicite la Ville de Lyon.

Réussir à réaliser 90 % des déplacements en mobilité durable, proposer une alimentation à 90 % locale et de saison ou encore rendre 100 % des évènements accessibles, voilà les nombreux enjeux que la Ville de Lyon souhaite désormais atteindre d’ici 2030. "Cette certification va pousser les services de la ville et leurs partenaires à faire toujours mieux, année après année, pour des événements responsables et inclusifs qui renforcent le lien social sur notre territoire", conclut Audrey Hénocque , première adjointe en charge des grands évènements.

