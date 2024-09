Fruit du budget participatif lancé par la Ville de Lyon en 2022, la visite virtuelle des "arêtes de poisson" permet de découvrir ces galeries antiques grâce à une expérience immersive.

Elles sont l’un des plus grands mystères de la ville de Lyon. Sous la colline de la Croix-Rousse, à plus de 20 mètres de profondeurs, plusieurs galeries antiques vieilles de 2 000 ans ont traversé les époques. Ces "arêtes de poisson", construites autour d’une colonne de circulation centrale forment un réseau de près de deux kilomètres dont l’usage initial est encore inconnu. Redécouvertes dans les années 1960, ces galeries sont un vestige archéologique et historique de la capitale des Gaules. Devant rester fermer pour des raisons de sécurité et de protection du patrimoine, elles suscitent néanmoins énormément l'intérêt des Lyonnais.

En 2022, la Ville de Lyon lançait son premier budget participatif, l’occasion pour les Lyonnais "d’être les acteurs du Lyon de demain" en soumettant différents projets. 110 avaient été retenus, dont la création de la visite virtuelle de ces arêtes de poisson présentées par la Ville de Lyon mardi 17 septembre à la bibliothèque du 1er arrondissement.

Une visite immersive et ludique

Conçue en collaboration avec le service d’archéologie de la Ville de Lyon et l’agence Mazedia, la visite permet aux curieux d’arpenter les galeries grâce à des prises de vue modélisées en trois dimensions. Il est ainsi possible de se déplacer sur la carte librement ou alors en visite guidée de 40 minutes. 22 points d’intérêt ont été ajoutés, comprenant aussi bien des photos, du texte et des animations, afin d’apporter des explications scientifiques sur les pentes de la Croix-Rousse, les modes de construction et les différentes hypothèses fonctionnelles envisagées.

La visite virtuelle sera accessible dès le 20 septembre sur le site www.aretesdepoisson.lyon.fr. Elle est accompagnée d’une exposition photographique à la bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon visible jusqu’au 12 octobre 2204, puis à l’Hôtel de Ville pour les Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre.







Différentes analyses réalisées dans les galeries

Cette visite s’inscrit dans un cadre plus global de valorisation du patrimoine antique, comme l’a expliqué Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué au patrimoine, notamment celui du Nouveau plan de gestion Unesco présenté en juin dernier.

Encore aujourd’hui, plusieurs questions subsistent quant à l’origine et à l’utilisation de ces galeries à l’époque antique. Le service d’archéologie réalise à ce titre différentes analyses pour lever le voile sur ce mystère. "Ces galeries représentent l’un des plus grands mystères de l’histoire lyonnaise", a enfin déclaré Sophie François, directrice du service d’archéologie.

À l’occasion du point presse, Chloé Vidal, adjointe au maire déléguée à la démocratie locale a par ailleurs indiqué qu’une deuxième édition du budget participatif serait lancée dès le 1er octobre prochain. Les propositions de projet seront ouvertes jusqu’à la mi-décembre.

