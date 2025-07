La Ville de Lyon labellise 53 nouveaux établissements "Engagé à Lyon"

53 nouvelles structures ont rejoint le réseau "Engagé à Lyon", un label lyonnais qui valorise les établissements vertueux.

La Ville de Lyon a organisé jeudi 3 juillet la rencontre annuelle de son label "Engagé à Lyon" à l'Hôtel de Ville. 53 nouvelles structures ont rejoint le dispositif, portant le réseau à 283 membres.

Créé il y a 15 ans à l'initiative de Guylaine Gouzou-Testud, adjointe au développement durable, "Lyon Ville Équitable et Durable" a évolué pour devenir "Engagé à Lyon". Ce label valorise les structures qui "agissent concrètement pour une transition écologique et sociale à travers leurs offres et leurs pratiques".

Quatre critères d'évaluation

La labellisation, accordée pour trois ans, évalue les structures sur quatre critères : gestion environnementale (préservation des ressources, maîtrise de l'énergie), gestion sociale (valorisation du capital humain, fonctionnement démocratique), achat et consommation responsable, et engagement sociétal (promotion du développement durable, soutien aux initiatives locales).

Les 53 nouvelles structures reflètent la diversité du tissu économique lyonnais : entreprises (A6000 Expertise, GTL-Groupe Transport Lyonnais), associations (Adapei 69, Emmaüs Connect), ESAT (Alged, Les Ateliers du Moulin à vent), commerces (La Fabuleuse Cantine Lyon, Vthéthé) et structures créatives (Studio Topo, Krom Galerie).

"La Ville de Lyon a été pionnière en créant un repère qualitatif différenciant", souligne Camille Augey, adjointe déléguée à l'emploi et l'économie durable. Les structures labellisées bénéficient d'outils de promotion comme le Guide des bonnes adresses et une carte interactive en ligne.