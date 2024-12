Mercredi 11 décembre la Ville de Lyon, a signé une convention marquant le lancement officiel de la collecte de la Fondation du patrimoine. Les fonds récoltés permettront la rénovation des petites serres du Parc de la Tête d'Or.

Construites en 1897, les petites serres du jardin botanique du parc de la Tête d'Or sont aujourd'hui délabrées et fermées à plus de 60%. Faisant partie intégrante du patrimoine lyonnais, celles-ci seront rénovées d'ici 2027. La première phase des travaux débutera en mars 2025 pour un coût total de neuf millions d'euros. "Les collections du jardin botanique sont un patrimoine unique et inestimable et en font le premier jardin botanique de France, reconnu à l'échelle internationale", affirme Sylvain Godinot, adjoint au Maire de Lyon délégué à la transition écologique et au patrimoine, avant d'annoncer "les petites serres vont entamer leur mue pour pouvoir prendre toute leur place en matière de conservation de la biodiversité".

Afin de conserver la richesse du patrimoine du parc de la Tête d'Or, les éléments à forte valeur patrimoniale seront préservés, tandis que les autres installations seront modernisées. "Les petites serres pourront ainsi offrir un lieu d'exception aux visiteurs d'immersion et de sensibilisation à la préservation des écosystèmes les plus menacés de la planète", explique Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon délégué à la biodiversité. Un biome renfermant des espèces tropicales sera également installé dans la partie centrale des serres, permettant le développement de nouvelles variétés de plantes. L'espace deviendra ainsi un lieu de refuge pour 13 000 espèces, dont 860 menacés.

Signature de la convention à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Appel au dons

Afin de financer ce projet, la Ville de Lyon ouvre un appel aux dons à hauteur d'un million d'euros. Un objectif ambitieux, qui devrait permettre de compléter l'enveloppe de 2,2 millions fournie par le plan Etat région, ainsi que les 20 000 euros de contribution de la fondation du patrimoine. La Ville souhaite quant à elle investir à hauteur de 6 millions d'euros dans le projet, une somme prévue dans le plan annuel.

