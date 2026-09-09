Le nouveau film de Charline Bourgeois-Tacquet, nommé La Vie d’une femme, sort en salles ce mercredi 9 septembre. Il a été tourné à Lyon et dans plusieurs communes de la région.

La Vie d’une femme, comédie dramatique de 1h38 réalisée par Charline Bourgeois-Tacquet et portée par Léa Drucker, Mélanie Thierry ou encore Charles Berling, sort au cinéma ce mercredi 9 septembre.

Le film suit Gabrielle (incarnée par Léa Drucker), chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, confrontée à la pression du métier et à une vie privée chargée entre son mari (Charles Berling) et sa mère (Marie-Christine Barrault) atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son quotidien est bouleversé par l’arrivée de Frida (Mélanie Thierry), une romancière venue dans son service afin de préparer un livre. Une relation intime se construit et pousse Gabrielle à s’interroger sur sa vie.

Affiche du film La Vie d'une femme.

Lyon comme décor du film

Une grande partie du tournage s’est déroulée en Auvergne-Rhône-Alpes durant le printemps 2025. À Lyon, l’hôpital Édouard-Herriot, le musée des Tissus et l’hôtel Sofitel ont servi de décor. Plusieurs communes de la métropole et de l’ouest lyonnais ont également fait office de lieux de tournage, comme Villeurbanne, Grézieu-la-Varenne, Chaponost et Meyzieu pendant sept semaines.

Les équipes de production ont pu bénéficier du soutien financier d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

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