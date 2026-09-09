Fourvière : le chantier d’une des deux tours de la basilique prendra fin pour la Fête des Lumières

Les deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière en travaux. @CL

Jean-Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière, annonce la fin des travaux sur la tour de la Force pour le 8 décembre prochain.

Les travaux des deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière ont débuté en mars dernier. Depuis, les visiteurs découvrent une partie de l’édifice encerclée par des échafaudages. Mais cela devrait bientôt être allégé, puisqu’une de ces deux tours s’apprête à retrouver sa liberté.

"La tour de la Force devrait être terminée pour le 8 décembre prochain (ndlr, jour de la Fête des Lumières)", a annoncé Jean-Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière, ce mardi 8 septembre, quelques minutes avant le traditionnel Vœu des Échevins.

Le chantier doit ensuite se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2027 afin de traiter l’ensemble des quatre tours de la basilique. Jean-Christophe Aguettant voit déjà plus loin concernant les opérations menées sur le site. "On aimerait que tous les chantiers soient complètement achevés avant les JO 2030." Le pari est lancé.

Un chantier à 5,2 millions d’euros

La restauration des quatre tours fait suite à la découverte d’une infiltration d’eau. Les investigations avaient révélé des fissures, des joints dégradés ainsi que des éléments métalliques attaqués par la rouille. Le chantier, dont le coût est estimé à 5,2 millions d’euros, a été financé en partie par la mobilisation de près de 3 000 donateurs, qui ont permis de réunir environ 2,2 millions d’euros. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation du patrimoine et la Drac ont également mis la main à la poche.

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