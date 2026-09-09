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Malgré les massages cardiaques des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. Photo d’illustration @WilliamPham

Givors : une mère de famille meurt dans un accident au Mexique, sa fille rapatriée à Lyon

  • par LR

    • Partie en vacances avec sa fille de 17 ans, Audrey Collomb, 40 ans, a été tuée dans un accident de la route fin août. Blessée grièvement, sa fille vient d’être rapatriée à Lyon.

    Une famille de Givors est confrontée à un terrible drame après le décès d’Audrey Collomb, 40 ans, lors d’un accident de la route survenu fin août au Mexique. La mère de quatre enfants voyageait avec sa fille Fiona, âgée de 17 ans.

    Les deux vacancières avaient loué une voiture pour se rendre sur un site touristique. Sur le chemin du retour, aux alentours de minuit, le véhicule a quitté la route dans des circonstances qui restent à déterminer. Audrey Collomb est morte sur le coup. Une enquête aurait été ouverte au Mexique selon les informations de nos confrères du Progrès.

    Grièvement blessée, Fiona avait été hospitalisée sur place. Elle a notamment subi une opération de l’intestin après un traumatisme crânien. La jeune fille a finalement été rapatriée à Lyon dimanche 6 septembre et prise en charge à l’hôpital Lyon Sud. Son état se serait amélioré, mais elle reste sous surveillance.

    La famille doit désormais organiser le rapatriement du corps d’Audrey, avec l’aide du consulat mexicain. Une cagnotte a par ailleurs été lancée par les Sauveteurs de Givors, le club où Fiona pratique la joute, afin d’aider les proches à faire face aux frais liés au drame.

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