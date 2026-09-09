Actualité
La Librairie Landru, en plein centre de Chamonix, a tiré le rideau après 96 ans d’existence

Chamonix : la librairie Landru cesse son activité

  • par Guillaume Lamy

    • Institution chamoniarde depuis 1930, la librairie Landru, située au cœur de Chamonix, a définitivement fermé ses portes.

    Bien plus qu'une simple librairie-papeterie, la librairie Landru a été une maison d'édition à part entière. Elle a notamment publié l'une des toutes premières éditions de Premier de cordée, le roman emblématique de Roger Frison-Roche, ainsi que de beaux livres de littérature illustrés par des artistes renommés. La bibrairie Landru a aussi marqué des générations de jeunes lecteurs avec des récits comme Hoppy la marmotte et Youpi le chamois, signés par le journaliste Philippe Gaussot et illustrés par René Pellos, le créateur des Pieds nickelés.

    La librairie avait par la suite élargi son activité à la vente de journaux et de revues, avant d'y renoncer il y a quelques années. Au fil des décennies, l'établissement avait su fidéliser un large public, amateur de littérature classique comme de récits de montagne et de voyage, et organisait régulièrement des séances de dédicaces avec des auteurs.

    Une perte pour la vie culturelle de la vallée

    "C'est une perte majeure pour la vie culturelle chamoniarde et pour l'offre commerciale de notre vallée, a réagi François-Xavier Laffin, le maire de Chamonix-Mont-Blanc. Je tiens à remercier et à féliciter les familles Landru et Collignon pour avoir fait vivre et rayonner cette librairie ces dernières décennies."

    Le maire a également replacé cette fermeture dans un contexte national préoccupant : après un rebond post-pandémie, le secteur des librairies françaises traverse aujourd'hui une période difficile. En 2025, pour la première fois, les fermetures de librairies (85) ont dépassé les créations (83).

    "Soutenons nos libraires de quartier et de village, pour un accès libre et direct à la lecture et à la presse au plus près des lectrices et des lecteurs", a conclu l'édile.

    à lire également
    Lyon 3e : l’école Jules Verne rénovée pour mieux faire face aux fortes chaleurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon 3e : l’école Jules Verne rénovée pour mieux faire face aux fortes chaleurs 10:40
    pompier camion faits-divers
    Givors : une mère de famille meurt dans un accident au Mexique, sa fille rapatriée à Lyon 10:07
    Chamonix : la librairie Landru cesse son activité 09:38
    A412 : la police disperse les premiers blocages d’une contestation qui s’organise 09:20
    Journées du patrimoine à Lyon : deux visites guidées gratuites à découvrir 09:01
    d'heure en heure
    Fête des Lumières : l'association Vivre aux éclats bénéficiera des Lumignons du Cœur 2026 08:36
    plan Loup
    Drôme : plus de 60 brebis tuées dans une attaque de loups dans le Vercors 08:18
    "Vous cassez, vous réparez" : la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut généraliser les mesures de responsabilisation dans les lycées 07:55
    orages
    Orages et inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:40
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux et frais à Lyon, seulement 21 degrés attendus 07:14
    Sébastien Michel
    Sénatoriales : Sébastien Michel (LR) "regrette" les divisions à droite 07:00
    À Fourvière, Lyon renouvelle son Vœu des Échevins 08/09/26
    Article payant Dans les coulisses de L’hôtel InterContinental de Lyon 08/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut