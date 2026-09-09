Chamonix : la librairie Landru cesse son activité

Institution chamoniarde depuis 1930, la librairie Landru, située au cœur de Chamonix, a définitivement fermé ses portes.

Bien plus qu'une simple librairie-papeterie, la librairie Landru a été une maison d'édition à part entière. Elle a notamment publié l'une des toutes premières éditions de Premier de cordée, le roman emblématique de Roger Frison-Roche, ainsi que de beaux livres de littérature illustrés par des artistes renommés. La bibrairie Landru a aussi marqué des générations de jeunes lecteurs avec des récits comme Hoppy la marmotte et Youpi le chamois, signés par le journaliste Philippe Gaussot et illustrés par René Pellos, le créateur des Pieds nickelés.

La librairie avait par la suite élargi son activité à la vente de journaux et de revues, avant d'y renoncer il y a quelques années. Au fil des décennies, l'établissement avait su fidéliser un large public, amateur de littérature classique comme de récits de montagne et de voyage, et organisait régulièrement des séances de dédicaces avec des auteurs.

Une perte pour la vie culturelle de la vallée

"C'est une perte majeure pour la vie culturelle chamoniarde et pour l'offre commerciale de notre vallée, a réagi François-Xavier Laffin, le maire de Chamonix-Mont-Blanc. Je tiens à remercier et à féliciter les familles Landru et Collignon pour avoir fait vivre et rayonner cette librairie ces dernières décennies."

Le maire a également replacé cette fermeture dans un contexte national préoccupant : après un rebond post-pandémie, le secteur des librairies françaises traverse aujourd'hui une période difficile. En 2025, pour la première fois, les fermetures de librairies (85) ont dépassé les créations (83).

"Soutenons nos libraires de quartier et de village, pour un accès libre et direct à la lecture et à la presse au plus près des lectrices et des lecteurs", a conclu l'édile.