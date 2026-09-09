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La Chambre régionale des comptes est située dans le 3e arrondissement de Lyon. @Tim Douet

Soupçonné de conflits d’intérêts, le directeur de Beaujolais Saône Aménagement licencié

  • par Corentin Lucas

    • Licencié pour faute grave au printemps, Richard Simmini, désormais ex-directeur de Beaujolais Saône Aménagement, est dans le viseur d’une enquête pour prise illégale d’intérêts.

    Publié le vendredi 4 septembre, un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes analyse les finances de Beaujolais Saône Aménagement (BSA) de 2020 à 2025. Cette société, spécialisée dans l’aménagement, la construction et la réhabilitation d’ouvrages publics et détenue par des collectivités, intervient sur le territoire de Villefranche-sur-Saône.

    Dans son rapport, la CRC relève des soupçons de conflits d’intérêts impliquant l’ancien directeur, Richard Simmini. Il aurait effectué des "versements importants et réguliers" au bénéfice d’une société privée. Le rapport pointe également "des anomalies dans les procédures de sélection de maîtrise d’œuvre".

    Licencié pour faute lourde au printemps

    Dans un communiqué publié après la diffusion du rapport, BSA précise que le contrôle de la CRC avait été engagé à la suite de dysfonctionnements constatés dans une autre société où avait travaillé Richard Simmini. La société indique surtout avoir découvert que son directeur dirigeait, dans le même temps, une entreprise privée sans l’avoir déclaré à son employeur.

    "Dès la réception des observations provisoires, le directeur de BSA a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute lourde au printemps 2026", indique BSA dans son communiqué, qui précise également avoir déposé plainte auprès de la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône.

    L’affaire a également été évoquée lundi 7 septembre lors du conseil municipal de Villefranche-sur-Saône, indiquent nos confrères du Progrès. Interrogé par le groupe d’opposition, le président de BSA, Ghislain de Longevialle, maire de Gleizé, a reconnu une part de responsabilité dans cette affaire tout en réfutant toute faute personnelle.

    Une enquête a été ouverte pour prise illégale d’intérêts, abus de confiance et recel.

    Lire aussi : Accident mortel dans le Beaujolais : les neuf blessés pendant les vendanges sont désormais hors de danger

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