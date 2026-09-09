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Crématorium de Bron. @Maps

Près de Lyon : le crématorium de Bron fermé pour une longue durée suite à un incendie

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie s’est déclaré vendredi 4 septembre au niveau de la toiture du crématorium de Bron, alors en plein chantier. L’établissement est fermé jusqu’à nouvel ordre.

    Un sérieux incendie s’est déclaré vendredi 4 septembre, vers 17h30, au crématorium de Bron. Le feu a pris au niveau de la toiture de l’édicule technique qui abrite les nouvelles installations de filtration, alors que le site était en plein chantier d’agrandissement et de reconfiguration. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

    Les dégâts les plus importants concernent l’édicule technique, un élément du toit servant à protéger les équipements. Les quatre systèmes de filtration installés ont été mis hors service. Les appareils de crémation, situés plus bas, semblent avoir été épargnés par les flammes, mais de l’eau s’est infiltrée lors de l’intervention des secours.

    En attendant les expertises, aucun accès n’est autorisé et aucune crémation ne peut être réalisée. La durée de fermeture pourrait durer une dizaine de mois selon les informations du Progrès. Pour assurer la continuité du service, un transfert de crémations vers d’autres établissements pourrait être effectué.

    À ce stade, l’origine de l’incendie reste toujours inconnue. Le parc cimetière communautaire de Bron, fermé à la suite de l’incendie, a, lui, rouvert au public mardi 8 septembre.

    Lire aussi : À l'ouest de Lyon, la commune de Vaugneray encore touchée par un incendie

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