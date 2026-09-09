Lyon 3e : l’école Jules Verne rénovée pour mieux faire face aux fortes chaleurs

Après plusieurs mois de travaux, l’établissement du 3e arrondissement dispose de deux cours réaménagées et d’un bâtiment amélioré sur le plan thermique. L’opération a coûté 3,12 millions d’euros.

L’école Jules Verne, dans le 3e arrondissement de Lyon, a fait peau neuve durant l’été. Les deux cours élémentaires ont été réaménagées et le bâtiment a bénéficié de travaux destinés à améliorer le confort des élèves et du personnel face aux épisodes de fortes chaleurs.

Sur les 2 060 m² concernés, les espaces ont notamment été végétalisés et rendus plus ludiques et inclusifs. Le bâtiment a de son côté été isolé par l’extérieur, tandis que des brasseurs d’air et des protections solaires ont été installés.

Le chantier, entièrement financé par la Ville de Lyon, représente un investissement de 3,12 millions d’euros. À l’occasion de la rentrée, la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq et la députée du Rhône Sandrine Runel sont venues découvrir les aménagements et échanger avec les élèves et l’équipe éducative.

Cette rénovation s’inscrit dans une politique plus large d’adaptation des écoles lyonnaises au changement climatique. Depuis 2020, 40 cours ont été réaménagées dans la ville, dont huit dans le 3e arrondissement, avec notamment plus de 340 arbres plantés et 16 000 m² désimperméabilisés.