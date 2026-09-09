Nouvel appel à candidatures pour les Lumignons du coeur, à l’occasion de la Fête des Lumières 2023

L’association d’artistes-clowns intervenant dans les établissements de soins lyonnais sera soutenue par l’opération solidaire de la Fête des Lumières.

Les Lumignons du Cœur ont désormais leur bénéficiaire pour l’édition 2026 de la Fête des Lumières : Vivre aux éclats. L’association d’artistes-clowns intervient depuis plus de 30 ans dans les hôpitaux, Ehpad et foyers d’accueil médicalisés pour apporter "humanité et joie", favoriser l’expression des émotions et créer du lien.

Du 5 au 8 décembre, les visiteurs pourront acheter un lumignon pour 2 euros, dont les recettes seront intégralement reversées à l’association. Ces dernières années, l’opération avait notamment bénéficié à Singa en 2025, à Alynea-Samu Social 69 en 2024 et au Centre Léon Bérard en 2023.

La Ville de Lyon, qui organise l’opération depuis 2005, met ainsi chaque année une nouvelle association à l’honneur.