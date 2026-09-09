Des expertises gratuites organisées à Lyon les 14 et 15 septembre par la maison De Baecque

Les journées d’expertises se dérouleront rue Vendôme, dans le 6e arrondissement. @De Baecque et Associés

La maison de ventes De Baecque organise deux journées d’expertises gratuites dans le 6e arrondissement de Lyon, les lundi 14 et mardi 15 septembre.

Les lundi 14 et mardi 15 septembre, la maison de ventes De Baecque réunit ses commissaires-priseurs et plusieurs experts dans son hôtel des ventes situé rue Vendôme, dans le 6e arrondissement de Lyon. Durant ces deux journées, les Lyonnais pourront venir avec leurs objets afin d’obtenir un avis sur leur valeur et leur éventuelle mise aux enchères.

Les visiteurs pourront faire examiner des objets appartenant à de nombreux domaines. Le lundi, les spécialistes seront présents pour les arts moderne et contemporain, la photographie, les arts d’Asie, les arts premiers, les bijoux et montres, le design, les faïences et porcelaines, les jouets et voitures miniatures, les minéraux, la mode, la numismatique, l’orfèvrerie, les tableaux du XIXe siècle ou encore les vins et spiritueux.

Le mardi, d’autres spécialités seront représentées, parmi lesquelles l’art populaire, les estampes, les livres, le matériel photographique, le militaria, les poupées et jouets, les tapis, les textiles anciens, les costumes, les papiers peints ou encore les timbres et cartes postales.

L’expertise est annoncée comme gratuite et confidentielle, sans nécessité de prendre rendez-vous.

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