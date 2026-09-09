Après avoir attendu plus de cinq mois une réponse concernant une aide de 10 000 euros accordée à une association, les élus socialistes dénoncent le manque d’informations transmis par l’exécutif régional.

Les élus socialistes du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demandent davantage de transparence dans l’attribution et le suivi des subventions régionales. Ils prennent notamment pour exemple une aide de 10 000 euros accordée à l’association Les Murmures de la Cité pour l’achat de matériel destiné à un spectacle qui devait être organisé à Moulins.

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Dans un courrier adressé le 30 mars à Sophie Rotkopf, vice-présidente chargée de la culture et du patrimoine, les élus avaient demandé des précisions sur le lieu de représentation, après le refus du Centre national du costume et de la scène d’accueillir le spectacle. Ils souhaitaient également obtenir les comptes financiers 2025 de l’association.

Selon les socialistes, la réponse reçue plus de cinq mois plus tard les invite simplement à se rapprocher directement de l’association. Ils s’interrogent également sur les procédures régionales, affirmant que les bilans et comptes de résultat ne sont pas systématiquement demandés lors des demandes de subvention. "Cette attitude témoigne d’un manque de considération criant pour les élus du Conseil régional, mais surtout pour les Auvergnats et les Rhônalpins. L’attribution de subventions publiques ne peut se résumer au vote des crédits, elle doit s’accompagner d’un véritable suivi et d’un contrôle effectif" estiment les élus d'opposition dans leur communiqué de presse.

Le groupe d’opposition réclame désormais la transmission des documents demandés et un renforcement des procédures d’instruction et de suivi des aides régionales. Il estime que l’exécutif doit pouvoir justifier l’utilisation de l’argent public devant les élus qui votent les subventions.