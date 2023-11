En 2024, la facture d’énergie de Lyon pourrait encore atteindre 32 millions d’euros

Au moment de reconduire son plan de sobriété pour l’hiver à venir, la Ville de Lyon estime que sa facture d’énergie devrait baisser de plusieurs millions en 2024. Elle pourrait néanmoins encore atteindre 32 millions d’euros.

Au moment de rallumer le chauffage dans ses 748 équipements, la Ville de Lyon en a profité pour annoncer la pérennisation de son plan de sobriété mis en place fin 2022 pour faire face à la hausse du prix de l’énergie. Celui-ci "a montré son efficacité en réduisant nos consommations d’énergie de plus de 10% en un an, et devrait nous faire éviter près de 5 millions d’euros de dépenses supplémentaires en 2023", fait valoir Sylvain Godinot, l’adjoint en charge de la Transition écologique. Le conditionnel est ici de mise, car la Ville de Lyon attend la fin de l’année pour obtenir des chiffres consolidés.

Lire aussi : Lyon ne fermera aucun service public pour faire face à la crise énergétique

52 millions d'euros en 2023

Une somme non négligeable, mais qui fait presque figure de goutte d’eau alors que la facture de fluides énergétiques de la Ville de Lyon pourrait finalement atteindre 52 millions d’euros en 2023, contre 22 millions d’euros en 2022, où la municipalité avait réussi à réaliser une économie de 10%, soit 2,2 millions d’euros. "On espère néanmoins que ce sera nettement en dessous de cela, parce qu’on avait été prudent sur les estimations", précise Sylvain Godinot.

Sylvain Godinot @Guillaume Lamy

Pour 2024, la municipalité "espère voir un retour à la normale des prix des énergies, que ce soit du gaz ou de l’électricité", qui pourrait se traduire par une baisse notable de sa facture. Selon les premières estimations, que livre à Lyon Capitale Sylvain Godinot, celle-ci pourrait être de 32 millions d’euros. "C’est toutefois encore un effort très significatif de la Ville dans son budget de fonctionnement puisque c’est 10 millions d’euros de plus qu’en 2022", alerte l’élu écologiste. Si ce dernier espère "avoir été trop prudent sur ce prix de l’énergie", il estime néanmoins qu’il "y aura assez peu de surprise sur ce montant, comme la plupart de nos contrats sont déjà fixés".

Un plan de sobriété "équilibré"

Le maintien de la quasi-totalité des 18 mesures de sobriété prises en 2022 devrait une fois encore permettre d’alléger cette facture salée. D’autant que Sylvain Godinot estime qu’un "équilibre" a été "trouvé dans les mesures de ce plan de sobriété". Le chauffage est maintenu à 18°c dans les bâtiments publics, exception faite des crèches des collèges où il est réglé sur 19°c. Les piscines seront encore chauffées à 26°c, sauf deux bassins réservés aux compétiteurs, où l’eau est maintenue à 27°c pour coller au mieux avec les conditions en compétition rencontrées par les nageurs. Faute de cohérence sur le territoire, la très décriée extinction de l’éclairage en coeur de nuit, qui avait été testée pendant quelques mois, a été abandonnée. Enfin, les horaires de l’illumination des bâtiments publics ont finalement été revus en lien avec l’Office de tourisme, pour proposer un éclairage de deux heures par soir, trois soirs par semaine.

Lire aussi : Le retour de la lumière la nuit à Lyon

Nouveauté de cette mouture 2023-2024 du plan de sobriété, la municipalité a voté ce jeudi le fait d’accompagner financièrement les partenaires culturels et socioculturels de la Ville, pour les aider à payer leurs factures. "On a constaté qu’un certain nombre de gros acteurs culturels ou MJC et centre-sociaux ont fait face à une explosion de leur facture énergétique en 2022 et 2023 et ne pouvait pas s’en sortir sans un soutien de la Ville de Lyon", explique Sylvain Godinot. À cela devrait également s’ajouter une aide dédiée aux épiceries sociales et solidaires.

Lire aussi : Lyon veut réduire sa consommation énergétique de 10% d'ici 2024