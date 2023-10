La Saône-et-Loire et l’Ain menacés par une maladie hémorragique pour les animaux

Lundi 16 octobre, les préfectures de Saône-et-Loire et de l’Ain ont placé plusieurs de leurs communes en "zone réglementée" en raison du développement de la maladie hémorragique épizootique (MHE), non transmissible à l'homme.

Ce lundi 16 octobre, sur arrêté préfectoral, la Saône-et-Loire ainsi que l’Ain ont placé plusieurs de leurs communes en "zone réglementée" vis-à-vis de la MHE. Il s’agit d’une "maladie à virus transmise exclusivement par des moucherons (Culicoïdes), qui affecte les ruminants sauvages et domestiques", détaillent les communiqués. La maladie n’est pas transmissible à l’homme.

42 communes concernées

Actuellement, quatre communes de Saône-et-Loire sont concernées par cet arrêté. Il s’agit de Beauvernois, Bellevesvre, Bosjean et Mouthier-en-Bresse. Dans l’Ain, la situation est plus importante. 38 communes sont désormais classées en "zone réglementée".

Cette décision des deux départements intervient après la découverte d’un foyer de la maladie en Suisse près de Berne. "La zone réglementée concerne les communes se situant dans un périmètre de 150 kilomètres", expliquent les préfectures.

Touchant également l’Italie, la Sicile et la Sardaigne, la MHE est, au niveau européen, "soumise à obligation de surveillance et de déclaration et tout foyer entraîne des restrictions de mouvement pour les animaux détenus dans un périmètre de 150 km (ZR)."

Une désinsectisation à venir

Des mesures de surveillance vont donc être mises en place concernant les animaux concernés, c’est-à-dire les "bovins, ovins, caprins ou cervidés d’élevage", mais également sur les foyers identifiés. Une désinsectisation sera faite pour éviter la propagation de la maladie et des contrôles sur les mouvements des animaux seront également réalisés.

Tout animal qui sera amené à quitter un territoire infecté fera "l’objet d’une désinsectisation pendant au moins 14 jours avant le départ et sera soumis à l’issue de ces 14 jours à un test de dépistage préalable en laboratoire PCR attestant l’absence de contamination (résultat négatif 7 jours maximum avant le départ). Une attestation de la réalisation de la désinsectisation et le résultat d’analyse correspondant doit accompagner l’animal", concluent les communiqués.

Périmètre concerné par la HME. Photo Préfet de Saône-et-Loire.

Désormais, la HME impacte les départements suivants : 73, 74, 39, 21, 25, 70, 71, 88, 90, 68 et 67. Pour plus d’information sur la maladie et connaître les zones réglementées : https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique