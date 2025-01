La Saône déborde à Lyon, le Rhône placé en vigilance crues

Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune pour un risque de crues de la Saône à Lyon ce mardi 7 janvier.

Après le passage d'un front venteux sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône est concerné ce mardi 7 janvier par une vigilance jaune pour un risque de crues.

C'est la Saône à Lyon qui est concerné et qui pourrait sortir de son lit. "La crue formée sur le bassin de la Saône amont se propage et provoque une hausse des niveaux de la Saône à Lyon qui se poursuivra au cours des prochaines 24h" explique Vigicrues sur son site internet. Les niveaux les plus haut de la Saône ont été atteints la nuit dernière.

Trois départements en vigilance avalanches

A noter également que les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'avalanches. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.