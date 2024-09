Quatre lycées, mais aucun dans le département du Rhône, ont été choisis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour expérimenter le port de l'uniforme cette année.

C'était, en décembre dernier, l'une des annonces fortes de Laurent Wauquiez et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière, par la voix de son président, s'était portée volontaire auprès du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse pour expérimenter le port de l'uniforme pour la rentrée 2024. Si le nombre de cinq lycées avait été évoqué, c'est finalement dans quatre établissements que l'uniforme sera dès cette semaine porté par les lycéens.

Dans un communiqué de presse publié ce lundi, la Région a dévoilé le nom de ces quatre lycées. Il s'agit du lycée privé Sainte Thècle, à Chamalières (Puy-de-Dôme), dans la banlieue de Clermont-Ferrand, du lycée professionnel du Val d'Allier, à Varennes-sur-Allier, dans le département de l'Allier, du lycée privé Jeanne d'Arc, à Péage-de-Roussillon, en Isère et enfin de lycée hôtelier de Largentière, en Ardèche.

"Pour avoir un retour précis et le plus pertinent possible de cette expérimentation, la Région a souhaité cibler différents types de lycées avec une répartition entre urbain et rural, entre privé et public, entre enseignement général et professionnel" explique le communiqué. Intégralement financés par la Région, pour un montant d'1 million d'euros pour 3000 ou 4000 élèves, ces uniformes doivent "permettre de rendre du pouvoir d'achat aux parents" et seront intégralement fabriqués dans la région.

Chaque lycéens a ainsi reçu pour ce début d'année trois polos, et deux pulls, chaque vêtement comportant le signe ou le blason de son établissement scolaire. Le logo de la collectivité est également visible sur les vêtements, comme annoncé en décembre dernier. Avec cette mesure, la Région espère "créer un esprit collectif autour de la fierté commune de l'établissement" et "faciliter le travail des chefs d'établissements qui n'ont plus à distinguer les vêtements autorisés et ceux qui ne le sont pas par la loi de 2004".

