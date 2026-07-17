Loire : MLT intègre le groupe Netco et vise une croissance internationale

Le fabricant d’équipement pour convoyeur MLT a rejoint le groupe Netco, professionnel de la maintenance de système de convoyage.

Basé à Saint-Chamond dans la Loire, le groupe MLT-Minet Lacing Technology expert dans la conception de bandes techniques, la jonction des bandes transporteuses et la fabrication d’équipements pour convoyeurs s’est allié au groupe Netco spécialisé dans le convoyage (transports de voitures d’un point A à un point B). Cette alliance a pour but de développer l’activité des deux entreprises à un niveau international.

MLT - Minet Lacing Technology possède déjà un important réseau commercial à travers plus de 130 pays différents. Le groupe emploie 160 personnes dans le monde, réparties dans quatre usines de fabrication en Belgique et en France. L’entreprise possède également six filiales différentes à l’international. Ce réseau de professionnels ainsi que l’expertise de l’entreprise permettront à NETCO de se développer davantage sur les marchés mondiaux.

Une alliance qui permettra de développer une nouvelle dynamique

Le groupe NETCO, lui, dispose d’une centaine de points de service en Europe, de 500 véhicules d’intervention et de 27 500 clients. Le dernier chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève à 350 millions d’euros.

Cette alliance stratégique ne bouleversera pas les deux groupes. MLT conserve « son identité, sa culture d'entreprise et son autonomie opérationnelle », indique le groupe sur son site internet. Aucun gros changement en vue pour les clients également qui bénéficieront toujours « du même niveau d'engagement, de qualité de service et de proximité ». Le président de MLT, Patrick Veriel, conserve aussi son poste, tout comme les équipes dirigeantes. Cette alliance permettra de développer une nouvelle dynamique avec de nouvelles opportunités grâce à NETCO. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs ainsi qu’une ambition commune pour la réussite et le rayonnement international.

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