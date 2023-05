Billets, accès... Ce qu'il faut savoir avant le concert de Depeche mode à Lyon

Le groupe britannique Depeche mode est en concert ce mercredi 31 mai au Groupama Stadium de Décines près de Lyon.

Le groupe Depeche mode est en concert ce mercredi 31 mai à 20 h 45 au Groupama Stadium de Décines près de Lyon. Lyon Capitale vous donne toutes les informations pour préparer votre soirée.

Il reste des billets

Pour les retardataires, sachez qu'il reste encore quelques places dès 56 € et jusqu'à 122 €. Sur la pelouse ou dans les tribunes, vous avez le choix. Rendez-vous sur la billetterie.

Accès en transports en communs

Des navettes tramways sont prévues depuis Vaulx-en-Velin la Soie, comme les soirs de matchs, mais aussi depuis Gare Part-Dieu Villette Sud à partir de 17 h. Le trajet vous coûtera 5 € aller-retour. Les tramways habituels, T3 et T7 peuvent également être une option.

Accès en vélo

La Groupama Stadium dispose d'un parking vélo gratuit et sécurisé du côté de la rampe Nord-Ouest. Pour les plus courageux, il est également possible de venir en Vélo'v puisqu'une grande station éphémère sera installée a quelques pas du parking vélo.

Accès en voiture

En voiture, le Groupama Stadium dispose de parkings, mais ceux-ci sont déjà pleins. Reste les parkings d'Eurexpo et de Meyzieu les panettes, qui ouvrent à 16 h 30. Des navettes vous permettront ensuite d'accéder au stade en une quinzaine de minutes.

La circulation règlementée autour du stade

Les clients du McDonald's et de la Boîte à outils ne seront plus autorisés à utiliser la route de Jonage pour les entrées et les sorties. Seul l'accès des clients du magasin Centrakor sera maintenu via la route de Jonage dans le sens entrant. L'avenue Simone-Veil sera complètement fermée, tandis que la rue Violette-Maurice sera interdite aux véhicules de transit. La gestion de la circulation entre les bretelles d'accès de l'échangeur n° 7 de la rocade est et l'avenue Simone-Veil sera assurée par les services de police.