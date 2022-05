La recyclerie Circuit-Court : économie circulaire à la Part-Dieu

Quoi de neuf à Lyon ? En partenariat avec l’association Sea Shepherd, la nouvelle enseigne Circuit-Court prend ses quartiers au centre de shopping Westfield La Part-Dieu.

Dans cette recyclerie de seconde main, vous pouvez déposer vos objets et vêtements dont vous n’avez plus l’utilité, et en profiter pour acheter à prix doux des produits d’occasion.

Véritable concept store, Circuit-Court se conçoit aussi comme un lieu de vie où l’on peut s’attarder, partager, communiquer, que ce soit dans l’espace de coworking, le corner restauration qui propose de la nourriture à déguster sur le pouce, ou encore le bar qui présente une carte locale et bio… Le tout bien évidemment avec le même maître mot : l’écoresponsabilité.

La recyclerie Circuit-Court – Centre de shopping Westfield La Part-Dieu, niveau 2, Lyon 3e