La qualité de l’air reste dégradée ce dimanche à Lyon

Ce dimanche 6 juillet, la qualité de l’air reste dégradée, mais devrait s’améliorer avec le retour des nuages et des averses à Lyon.

La qualité de l’air ne s’améliore pas ce dimanche 6 juillet à Lyon et les indices Atmo restent dégradés malgré le retour des nuages et la baisse des températures. Une pollution aux multi-polluants ainsi qu’à l’ozone sera plus importante au cours de la journée, notamment entre 13 heures et 14 heures.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre avec l'arrivée progressive de pluie sur le nord de la région et du vent sensible dans une atmosphère plus fraîche. Ces conditions limiteront la formation d'ozone, même si les concentrations pourraient encore être qualifiées de dégradées."