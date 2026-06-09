Les collectivités artisanales aux Rencontres Territoires et Artisanat organisées par la CMA Lyon-Rhône à Confluence © CMA Auvergne-Rhône-Alpes

50 collectivités artisanales se sont rassemblées aux Rencontres Territoires et Artisanat organisées par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Lyon-Rhône à Confluence. Un moment d'échange autour des difficultés que rencontrent les entreprises artisanales a eu lieu ce 8 juin.

Plus de 50 collectivités se sont retrouvées ce lundi 8 juin aux Rencontres Territoires et Artisanat organisées par la CMA Lyon-Rhône à Confluence, dans le 2e arrondissement.

Objectif : échanger au sujet des difficultés rencontrées par les entreprises artisanales. Cet échange avec la Chambre de Métier et de l’Artisanat (CMA) vise à "identifier des solutions concrètes pour préserver une économie de proximité créatrice d'emplois et de vitalité dans les territoires", d'après la CMA.

Il existe 233 800 entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 48 500 dans le Rhône. Le département compte par ailleurs 63 800 salariés et 3 700 apprentis dans ce secteur. Mais la formation et l'insertion des jeunes reste un enjeu majeur.

Des pistes d'amélioration

Au cours de cette rencontre, les participants ont pu échanger autour de plusieurs enjeux structurants pour l'avenir de l'artisanat, comme l’organisation des flux logistiques ou encore la place des entreprises artisanales dans l’économie locale.

Parmi les pistes évoquées figure notamment la création d'un Observatoire de l'artisanat. Il serait destiné à fournir des données de suivi et des outils d'aide à la décision pour mieux anticiper les évolutions du secteur.

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