Pour Bruno Bernard, la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite ne passe pas

Alors que les communes d'Oullins et Pierre-Bénite doivent délibérer ce mercredi pour lancer leur fusion, un courrier de Bruno Bernard exprimant de nouveau son opposition agace les édiles.

Nouvel épisode dans la saga Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge contre le monde. Les maires LR d'Oullins et Pierre-Bénite qui doivent délibérer ce mercredi pour lancer la fusion - contestée - de leur commune s'indignent après avoir reçu un courrier "au ton péremptoire" signé de la main de Bruno Bernard, le président EELV de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : La fusion d’Oullins et Pierre-Bénite, mariage de raison ou coup politique ?

"Vous n'avez pas réussi à convaincre de l'utilité de cette fusion"

Dans cette lettre datée du 18 octobre, il exprime de nouveau son opposition au projet de fusion qui, selon lui, "n'avait d'évidence que dans vos propos". En réponse à une question des édiles concernant le montant des dotations qui pourraient être accordées à la nouvelle commune fusionnée, Bruno Bernard en profite pour égratigner les maires de droite. "Durant votre concertation, force est de constater que vous n'avez pas réussi à convaincre de l'utilité de cette fusion", écrit-il.

"Bruno Bernard outrepasse ses fonctions et se positionne en donneur de leçons", jugent Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge dans un communiqué co-signé. "Cette ingérence inacceptable s’inscrit dans la continuité des dérives que l’on a pu constater depuis les dernières élections, conduisant récemment à une fronde des maires, inédite dans l’histoire de la Métropole", ajoutent-ils. Et de conclure en s'inquiétant de la "tournure toujours plus verticale et sectaire que prend la gouvernance de la Métropole".

Pour rappel, samedi 14 octobre, l'opposition oullinoise a organisé un référendum citoyen où 97 % des 1 646 votants ont exprimé leur opposition au projet.

Lire aussi : Fusion Oullins-Pierre-Bénite : la CGT appelle au rassemblement le 8 novembre