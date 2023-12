À Lyon, la vidéo de l’agression ultra-violente d’une ado devient virale 

Capture d’écran de la vidéo diffusée sur le réseau social X et qui montre l’agression de la jeune fille. (Crédit DR)

Diffusée le 14 décembre, la vidéo de l’agression d’une ado est rapidement devenue virale sur X, cumulant plusieurs centaines de milliers de visionnage. La scène s'est déroulée à Lyon, une enquête est en cours et une personne a déjà été interpellée.

Depuis jeudi 14 décembre une vidéo diffusée sur le réseau social X (anciennement Twitter) sous le #Lyon cumule plusieurs centaines de milliers de vues et des milliers de partages. Plutôt anodin jusqu’ici, sauf que cette vidéo partagée pour la première fois aux environs de 16h40 par le compte "1 000 façons de mourir" donne à voir des images d’une violence inouïe, où l’on assiste avec effroi au passage à tabac d’une jeune fille par deux autres adolescentes.

Passée à tabac par deux autres jeunes filles

Sur cette vidéo de 50 secondes, une première adolescente porte plusieurs coups au visage de la victime, avant qu’une seconde jeune fille ne prenne le relais en lui infligeant des coups de genou au visage ou encore des coups de poing. Des sanglots dans la voix, la victime leur implore d’arrêter pendant plusieurs secondes, en vain. Au moins une autre jeune fille est présente dans la pièce étroite ou a été tournée la vidéo et filme la scène.

Jeudi soir, la préfecture du Rhône et la police nationale demandaient aux internautes de ne plus partager la vidéo, précisant qu’elle avait été signalée de nombreuses fois à la plateforme Pharos, un du gouvernement français pour signaler des contenus et comportements en ligne illicites, comme des violences, la mise en danger de personnes ou encore des menaces. Ce vendredi matin, peu avant 8 heures, sous le seul #Lyon sur la vidéo était encore visible sur une quarantaine de comptes.

https://t.co/EdLfCNXU1q — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 14, 2023

Une personne interpellée

D’après le post originel, la vidéo aurait été filmée dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce vendredi matin les autorités confirment que la vidéo a bien été tournée à Lyon, sans en préciser sa localisation. D’après une source au fait du dossier, la vidéo ne daterait pas du 14 décembre et aurait d’abord été diffusée sur d’autres réseaux avant son apparition sur X. Selon le compte "1 000 façons de mourir", il existerait ainsi d’autres vidéos plus violentes de la scène sur la messagerie cryptée Telegram. Nous avons tenté d’accéder au canal de diffusion privé évoqué par le compte pour nous en assurer, en vain.

Une enquête a été ouverte pour identifier la victime, les deux filles que l’on voit la passer à tabac sur la vidéo et celles qui regardent la scène en la filmant. Ce vendredi matin, selon nos confrères du Progrès, les investigations menées depuis moins de 24 heures ont déjà permis l’interpellation d’une personne. Ce que nous confirme une source proche de l’enquête, en soufflant que les choses sont en train de se décanter.