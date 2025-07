Pollution à Lyon : on respire toujours relativement bien

Les concentrations en polluants restent plutôt basses ce jeudi 31 juillet à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

Malgré le retour du soleil ce jeudi, et d'une chaleur de saison, la qualité de l'air à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise restera bonne à moyenne. "La météo sera similaire à la veille, avec des conditions suffisamment dispersives pour limiter la hausse des concentrations d’ozone" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne dans la métropole de Lyon, et moyenne en ce qui concerne l'ozone et les multi-polluants.