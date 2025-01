Le projet des jardins du Pré Gaudry, porté par la Métropole de Lyon dans le quartier de Gerland, a été récompensé d'un titre européen.

Nouveau trophée pour le projet des jardins du Pré Gaudry, dans le 7e arrondissement de Lyon. Après avoir été récompensé aux Victoires du paysage en 2024, ce projet de la Métropole s'est à nouveau distingué en remportant ce jeudi 30 janvier le "Green Cities Award", décerné par l'Association européenne des pépiniéristes au meilleur projet européen de renaturation et végétalisation.

Ce projet de renaturation sur un terrain de 11 000 m2, étant anciennement une friche industrielle, a permis d'offrir un espace vert à cette partie du quartier de Gerland et notamment au collège Gisèle Halima, ouvert en 2022, et à l'EM Lyon Business School, qui a connu sa première rentrée en 2024. Les dalles de béton ont donc laissé place aux massifs boisés (couvre-sols, arbustes...), à une grande pelouse de 2 500 m2 et à plusieurs espaces végétaux.

Au total, 174 arbres ont été plantés et 5 700 m2 végétalisés au sol. L'investissement de ce projet porté par l'exécutif écologiste avait été estimé à 7 millions d'euros.

