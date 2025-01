A quoi sert un sondage politique

Le sondage exclusif Ifop-Fiducial que publie Lyon Capitale sur le maire de Lyon présente un rapport de force et donne une photographie des Lyonnais à un moment précis.



Les médias en raffolent, les politiques un peu moins. Comme les bons et les mauvais chasseurs, il y a les bons et les mauvais sondages. Pour le maire de Lyon, qui est en peine dans notre enquête d’opinion, à quatorze mois des élections municipales, il ne sera pas bon. D’un point de vue méthodique, il l’est.

Il calque, au plus près possible, la diversité des Lyonnais. Ce sondage, dont vous retrouverez l’analyse complète dans les pages qui suivent, est représentatif de la population de Lyon, âgée de 18 ans et plus. Ifop, l’institut avec qui nous avons collaboré, utilise la méthode des quotas en s’appuyant sur le sexe, l’âge et la catégorie professionnelle, après stratification par arrondissement.

Le but est de représenter un mini Lyon. Plus la taille du panel est grande, plus la “marge d’erreur” des résultats est faible. 851 personnes ont été interrogées entre le 8 et le 13 janvier.

La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat. Cette incertitude, explique l’Ifop, s’exprime par un intervalle de confiance situé de part et d’autre de la valeur observée, et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée “marge d’erreur”, varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé.

Un sondage ne donne pas une prévision sur un scrutin futur. Il n’a pas de valeur prédictive, tous les statisticiens vous le diront.

Mais il présente un rapport de force et donne une photographie de l’opinion à un moment précis.

Trois chiffres sont à retenir dans ce sondage : 58 %, 58 % et 56 %.

À un peu plus d’un an des élections municipales, 58 % des Lyonnais se disent “mécontents” de leur maire Grégory Doucet. Soit 8 points de plus que par rapport à notre sondage d’opinion de février 2023. En miroir, les Lyonnais s’estimant “satisfaits” sont moins nombreux de 6 points.

58 %, c’est aussi le nombre de Lyonnais qui jugent que le maire de Lyon ne porte pas de projet emblématique pour la ville.

Enfin, 56 % des Lyonnais ont le sentiment que Lyon a changé “plutôt en mal”, depuis l’arrivée des écologistes à l’exécutif municipal en 2020.

En somme, rien ne va plus. La circulation, le stationnement, la sécurité, la propreté et l’entretien de la ville, mais aussi l’urbanisme et l’aménagement sont autant de motifs de mécontentement.

À quoi sert un sondage politique ? Dans quelle mesure prédit-il un comportement électoral ? S’il est difficile d’estimer ses effets, il n’en reste pas moins qu’un sondage est un indicateur des tendances du comportement électoral, influençant la perception des électeurs.

Chez les politiques – dont les sondages sont souvent leur carburant, sans qu’ils le reconnaissent –, la plupart du temps, si les résultats sont décevants, ils ne l’utilisent pas ; en revanche, si les résultats vont dans leur sens, ils y ont recours à tout-va. Deux poids deux mesures. Mais un seul pourcentage.

