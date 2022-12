La Métropole de Lyon récompense trois candidats au Prix jeune recherche

La Métropole de Lyon et l'Université de Lyon vont récompenser trois jeunes à l'occasion du prix de la jeune recherche lundi 5 décembre.

Le Prix de la jeune recherche sera décerné à trois jeunes chercheurs et chercheuses, par la Métropole de Lyon et l'Université de Lyon, durant la cérémonie du lundi 5 décembre à l'institut Lumière.

Le prix de la jeune recherche tend à valoriser l'intégrité et l'implication sociétale de la recherche fondamentale et appliquée des laboratoires de l'Université de Lyon. La Métropole de Lyon soutient les projets des jeunes chercheurs en décernant trois prix de 5 000 euros, chacun dans les trois grandes thématiques du prix : "bio santé et société", "sciences et ingénierie" et "humanités et urbanité". Parmi ces thèmes, les chercheurs doivent répondre à plusieurs enjeux, dont "la croissance de pathologies émergentes", la "résilience des territoires", ainsi que les "processus de régulation des sociétés urbaines".

Les critères de sélection

Pour espérer remporter le prix, les chercheurs âgés de moins de 40 ans doivent avoir suivi une partie de leur cursus universitaire dans l'une des universités de Lyon. Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse entre le 1er mai 2015 et le 1er mai 2021. Concrètement, le candidat doit rendre un rapport scientifique précisant clairement le sujet de la recherche, son objectif, les méthodes utilisées ainsi que les résultats obtenus. Les candidats avaient jusqu'au 15 juillet dernier pour s'inscrire.

Ce prix promeut la jeune recherche lyonnaise émergente qui pourrait lui ouvrir des portes. L'année dernière, 35 candidats avaient postulés.