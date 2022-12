Lyon : le site Parcoursup désormais ouvert

Le site Parcoursup a ouvert ce mardi 20 décembre. L'académie de Lyon invite les étudiants à consulter l'offre de formation pour la rentrée 2023.

Première étape jusqu'à la rentrée prochaine. La plateforme d'orientation post-bac, Parcoursup a ouvert son site ce mardi 20 décembre. L'heure n'est pas encore à l'inscription mais à la consultation des formations de l'enseignement supérieur. L'inscription et la formulation des vœux s'effectuent à partir du 18 janvier, jusqu'au 9 mars inclus.

L'académie de Lyon, qui comprend les lycéens des écoles publiques et privées des départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône, compte environ 27 500 lycéens de terminale générale, technologique et Ulis en formation générale et technologique.

2 700 formations dans la métropole de Lyon

Plus de 2 700 formations sont localisées dans l'agglomération lyonnaise sur les 21 000 formations proposées sur le site, y compris les formations en apprentissage. Pour mémoire, la métropole de Lyon est le second site d'enseignement supérieur français avec plus de 175 000 étudiants, derrière Paris.

Les dates clés de Parcoursup

Du 20 décembre au 18 janvier : découverte des formations

Du 18 janvier au 9 mars : inscription et ajout des vœux

Du 10 mars au 6 avril : compléter le dossier et confirmer ses vœux

1er juin : début de la phase d'admission principale

15 juin : ouverture de la phase d'admission complémentaire

13 juillet : fin de la phase principale